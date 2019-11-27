2019-11-27T11:09:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

«С дефицитом почти в миллиард рублей». В Беларуси приняли бюджет на 2020 год

Депутаты проголосовали за главный финансовый закон страны во втором чтении
Ирина АВИДОВА
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Бюджет страны на 2020 год принят во втором чтении.Бюджет страны на 2020 год принят во втором чтении.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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27 ноября депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год. Впервые в истории суверенной Беларуси бюджет запланирован с дефицитом почти в миллиард рублей - а значит, предполагается, что траты будут больше, чем доходы. Первоначальную версию проекта раскритиковал президент, после чего парламентариям пришлось сократить дефицит на четверть.

Среди задач бюджета-2020: соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне не менее 80%, оптимизация госдолга.

Напомним, этот бюджет формировали исходя из базового сценария экономического развития, сообщает belta.by. Предполагается:

- темп роста ВВП 101,9%,

- среднегодовая инфляция 105%,

- ставка рефинансирования на уровне 9,5%,

- цена на нефть марки URALS - $60 за баррель,

- переработка импортной нефти из России в объеме 18 млн т.

Доходы бюджета на будущий год сформированы в сумме Br24,4 млрд. Расходы предусмотрены в сумме Br25,4 млрд, или 111,4% к ожидаемому исполнению 2019 года. Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом в Br995,1 млн.

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