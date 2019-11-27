«Заметили педофила с маленькой девочкой». Подростки начали его преследовать и вызвали милицию

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Это случилось еще в апреле. Восьмикласмницы Диана Сачек, Злата Дягель и Милена Орел гуляли у реки Полота. В зарослях кустарника они заметили взрослого мужчину, у которого на коленях сидела полуобнаженная малолетняя девочка.

Школьницы забили тревогу, спугнули мужчину. Он ушел. Но девочки решили проследить, куда он пойдет, и отправились следом.

Девочки позвонили знакомым ребятам, в итоге к преследованию присоединились еще 7 мальчиков: Максим Бубнов, Тимофей Карасев, Марк Лешенко, Гасан Гусейнов, Ренат Хамзаев, Владислав Шпет и Денис Макаевич. Как сообщает gorod214.by, один из парней позвонил отцу и попросил вызвать милицию.

В итоге злоумышленника удалось задержать с помощью взрослого, установить которого в ходе следствия не удалось.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Оказалось, что он причастен к совершению аналогичного преступления в феврале 2017 года в Минском районе.

Перед судом он будет отвечать уже за совершение двух особо тяжких преступлений.

Как сообщает belta.by, начальник Полоцкого РОВД Лев Казарян вручил подросткам сертификаты Дома торговли за проявленную активную гражданскую позицию и содействие милиции в раскрытии тяжкого преступления.