«Нашел банковские карточки, вставлял их по очереди в банкомат»

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В милицию города Лида обратилась женщина, которая потеряла кошелек. В нем были и деньги, и три кредитки разных банков. К слову, ко всем картам прилагались записки с пин-кодами.

Благодаря интернет-банкингу женщина поняла, что все карты вставлялись а банкомат.

Оперативники установили личность мужчины, который нашёл потерянный кошелек. Наличку он потратил, а с карточек ничего не удалось снять лишь потому, что баланс был нулевым на всех трех картах.

Несмотря на то, что с карт ничего не исчезло, СК возбудил уголовное дело за покушение на хищение путем использования компьютерной техники, сообщает сайт МВД.

НА ЗАМЕТКУ

Как обезопасить свою банковскую карточку

- Подключите функцию смс-оповещения - это можно сделать в банке, в котором открыт ваш счет. Так вы будете мгновенно получать информацию о любых операциях с вашей карточкой. Если вы увидите, что с нее списались деньги, которых вы не тратили, карточку нужно сразу заблокировать.

- Подключите функцию 3D-Secure - это дополнительный пароль для защиты вашей карточки при любых покупках в интернете. Позвоните в свой банк, вам объяснят, как подключить эту функцию. Если она подключена, то для того, чтобы завершить платеж в интернете, понадобится ввести специальный код (чаще всего банк присылает его эсэмэской). Без этого кода деньги с вашей карточки не снимут.

- На оборотной стороне карточки указан номер, по которому нужно звонить, чтобы ее заблокировать. Перепишите его и держите под рукой. Кроме того, нередко карточку можно заблокировать самому в интернет- или мобильном банкинге.

- Установите ограничения по расходам с вашей карточки - это тоже делается в банке. Даже если ее данные украдут, злоумышленники не смогут снять больше этого лимита.

- Никогда не выпускайте свою карточку из виду. Например, не давайте официанту куда-то ее уносить. Вместо этого попросите принести к вашему столику платежный терминал.

- Осматривайте банкоматы, прежде чем ими пользоваться, в первую очередь - приемник для карточек и клавиатуру. Если что-то покажется вам подозрительным, лучше воспользуйтесь другим банкоматом.

- Никому не говорить и нигде не записывайте свой пин-код. Его не знают даже сотрудники банка - только вы.