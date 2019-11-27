2019-11-27T15:13:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Первые пошли. На реке Сож рыбаки провалились под лед

Мужчин с середины реки спасала бригада МЧС
Ирина АВИДОВА
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Рыбаки уже вышли на первый лед. Фото: МЧСРыбаки уже вышли на первый лед. Фото: МЧС
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Минусовая температура только пришла в Беларусь, минус еще неустойчивый, а любители половить рыбу уже идут на тонкий лед.

В 8.55 27 ноября спасателям Чечерского подразделения МЧС от мужчины поступило сообщение о том, что на реке Сож около деревни Городовка тонут 2 человека.

Когда спасатели прибыли на место, мужчины были на середине реки. Глубина в этом месте - примерно 6 метров.

Как они оказались в воде? Жители деревни Неговка захотели порыбачить и вышли на первый тонкий лед. Выбраться самостоятельно они бы не смогли. Сотрудники МЧС доставали рыбаков с помощью спасательной доски. Медики передали мужчин в больницу с предварительным диагнозом "переохлаждение", сообщает МЧС.

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