Фотофакт: 14-килограммовую щуку словили на спиннинг

Изменить размер текста: A A

Рыбацкое счастье случилось с Сергеем Бацкалевичем в воскресенье, 24 ноября. Щука весом 14 кг попалась на спиннинг, наживкой служила силиконовая приманка-имитация.

Как пишет «Ляхавіцкі веснік», рыбак боролся со щукой 20 минут.

- Спасибо другу, с которым сидели в лодке. Если бы бороться с рыбиной пришлось одному, то не знаю, чем бы все кончилось, - рассказал Сергей.

Все дело в том, что удавалось несколько раз подвести щуку к самому борту лодки, но из-за отсутствия сачка поднять ее никак не получалось.