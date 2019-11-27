КП Беларусь
Фотофакт: 14-килограммовую щуку словили на спиннинг
Шикарный улов попался в Ляховичском районе на водохранилище Миничи
14-килограммовая щука. Фото: http://www.lves.by
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Рыбацкое счастье случилось с Сергеем Бацкалевичем в воскресенье, 24 ноября. Щука весом 14 кг попалась на спиннинг, наживкой служила силиконовая приманка-имитация.
Как пишет «Ляхавіцкі веснік», рыбак боролся со щукой 20 минут.
- Спасибо другу, с которым сидели в лодке. Если бы бороться с рыбиной пришлось одному, то не знаю, чем бы все кончилось, - рассказал Сергей.
Все дело в том, что удавалось несколько раз подвести щуку к самому борту лодки, но из-за отсутствия сачка поднять ее никак не получалось.