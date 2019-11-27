Телефонные мошенники атакуют нас из России и Украины

В этом году зафиксировали уже 7,7 тыс. преступлений в сфере высоких технологий

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На пресс-конференции в Минске специалисты МВД рассказали, куда ведут следы телефонного мошенничества с банковскими картами.

- По фактам вишинга в Беларуси за ноябрь зарегистрировано около 400 преступлений. Нами получена информация, что следы, как правило, ведут либо в Россию, либо в Украину, - сказал Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.

Вишинг - это телефонное мошенничество, связанное с выманиванием у держателей банковских карт конфиденциальной информации.

За 10 месяцев этого года зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений в сфере высоких технологий. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

КСТАТИ

Как сообщает belta.by, одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей карты происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги, и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть".

Запомните! Все подозрительные ситуации нужно лично решить в отделении банка. Либо надо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.

НА ЗАМЕТКУ

Как обезопасить свою банковскую карточку

- Подключите функцию смс-оповещения - это можно сделать в банке, в котором открыт ваш счет. Так вы будете мгновенно получать информацию о любых операциях с вашей карточкой. Если вы увидите, что с нее списались деньги, которых вы не тратили, карточку нужно сразу заблокировать.

- Подключите функцию 3D-Secure - это дополнительный пароль для защиты вашей карточки при любых покупках в интернете. Позвоните в свой банк, вам объяснят, как подключить эту функцию. Если она подключена, то для того, чтобы завершить платеж в интернете, понадобится ввести специальный код (чаще всего банк присылает его эсэмэской). Без этого кода деньги с вашей карточки не снимут.

- На оборотной стороне карточки указан номер, по которому нужно звонить, чтобы ее заблокировать. Перепишите его и держите под рукой. Кроме того, нередко карточку можно заблокировать самому в интернет- или мобильном банкинге.

- Установите ограничения по расходам с вашей карточки - это тоже делается в банке. Даже если ее данные украдут, злоумышленники не смогут снять больше этого лимита.

- Никогда не выпускайте свою карточку из виду. Например, не давайте официанту куда-то ее уносить. Вместо этого попросите принести к вашему столику платежный терминал.