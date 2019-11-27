2019-11-27T17:05:14+03:00
Политика
КП Беларусь

«Неприкосновенность, пенсия и одна резиденция». Канопацкая написала закон для экс-президента

Депутат, покидающая парламент, предлагает закон о гарантиях для экс-президента
Ирина АВИДОВА
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Анна Канопацкая провела в депутатском кресле три года.Анна Канопацкая провела в депутатском кресле три года.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Депутат Анна Канопацкая скоро покинет Палату представителей. Напомним, она была депутатом последние три года, участвовала в этой кампании. Но на выборах 2019 года она не смогла получить статус кандидата в депутаты и в итоге в выборах не участвовала.

Уходя из Овального зала, Анна Канопацкая рассказала на своей странице в Facebook о том, что разработала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». В ближайшее время она собирается внести его на рассмотрение в Палату представителей.

— Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне, - написала Анна Канопацкая. - Сегодня в белорусском законодательстве в вопросах преемственности и сменяемости власти имеется существенный пробел, который считаю возможным устранить путем принятия Закона "О гарантиях Президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

В законе прописано, что экс-президент получит пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью, иметь штат помощников.

Также предлагаетсы закрепить за экс-президентом одну из резиденций главы государства.

Оговорена и неприкосновенность для экс-президента.

- Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента, а также задержан, арестован подвергнут обыску и допросу, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента, — говорится в проекте закона.

Есть и гарантии для семьи экс-президента. Предлагается закрепить за членами семьи транспорт, обеспечивать медобслуживанием.

Напомним, в 2020 в Беларуси пройдут шестые выборы президента. Последние 25 лет эту должность занимает Александр Лукашенко. Он выиграл пять президентских кампаний, в общей сложности у него было 23 конкурента (подробнее).

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