Белорусский рубль продолжает «дешеветь»: курсы валют в Беларуси на 27 ноября

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В белорусской валютной корзине укрепились иностранные валюты. В пресс-службе Белорусской валютно-фондовой биржи рассказали итоги прошедших в среду, 27 ноября, торгов.

Для белорусского рубля эти торги оказались не самыми удачными: его позиция в отношении трех основных валют заметно ослабла. Отмечается подорожание не только евро и доллара, но и рубля РФ.

Рост «зеленых» составил 0,0217 белорусского рубля, и теперь за один доллар просят 2,0957 рубля.

Еще сильнее выросла в цене европейская валюта: на 0,0271 рубля, и составляет с 27 числа – 2,3106 белорусского рубля за один евро.

Тоже и с российской валютой: за сто рублей теперь придется выложить 3,2804 белорусского рубля, что на 0,0418 рубля больше, чем днем ранее.

Тем не менее, белорусский рубль пользуется популярностью у россиян: граждане России предпочитают держать сбережения не только в привычных долларах или евро, но и в дензнаках Беларуси.