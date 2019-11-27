Участковый шел по деревне и услышал, как в жилом доме пищит пожарный извещатель: ЧП в Вороновском районе

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Неосторожность во время курения едва не привела к трагедии в одной из деревень на Гродненщине.

ЧП случилось в Воровском районе. Вечером во вторник, 26 ноября, участковый милиционер Юрий Вилькевич находился на службе, «наведывал» профилактируемых лиц. Инспектор шел по сельской улице в деревне Заболоть, как вдруг услышал звуки пожарного извещателя. Писк доносился из жилого дома, в котором проживает 56-летний одинокий безработный мужчина.

– Участковый вошел в дом, в котором сработал извещатель. К этому моменту жилище уже полностью заволокло дымом. При этом в комнате на печке преспокойно спал хозяин. Одеяло, которым был накрыт сельчанин, пылало, – рассказали о происшествии в пресс-службе МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Участковый спешно стащил горящее одеяло, залил его водой, вывел на улицу «погорельца». К счастью, все обошлось минимальными потерями: сгоревшим постельным, у хозяина ожогов нет.

Пожар случился по вине самого сельчанина: одеяло подожгла непотушенная сигарета. О происшествии были проинформированы сотрудники местного РОЧС.