2019-11-27T18:51:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Участковый шел по деревне и услышал, как в жилом доме пищит пожарный извещатель: ЧП в Вороновском районе

Милиционер спас сельчанина, спящего под горящим одеялом
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Сельчанин из-за сигареты едва не сгорел заживо в собственной кровати. Фото: МВД.Сельчанин из-за сигареты едва не сгорел заживо в собственной кровати. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Неосторожность во время курения едва не привела к трагедии в одной из деревень на Гродненщине.

ЧП случилось в Воровском районе. Вечером во вторник, 26 ноября, участковый милиционер Юрий Вилькевич находился на службе, «наведывал» профилактируемых лиц. Инспектор шел по сельской улице в деревне Заболоть, как вдруг услышал звуки пожарного извещателя. Писк доносился из жилого дома, в котором проживает 56-летний одинокий безработный мужчина.

– Участковый вошел в дом, в котором сработал извещатель. К этому моменту жилище уже полностью заволокло дымом. При этом в комнате на печке преспокойно спал хозяин. Одеяло, которым был накрыт сельчанин, пылало, – рассказали о происшествии в пресс-службе МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Участковый спешно стащил горящее одеяло, залил его водой, вывел на улицу «погорельца». К счастью, все обошлось минимальными потерями: сгоревшим постельным, у хозяина ожогов нет.

Пожар случился по вине самого сельчанина: одеяло подожгла непотушенная сигарета. О происшествии были проинформированы сотрудники местного РОЧС.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусский рубль продолжает «дешеветь»: курсы валют в Беларуси на 27 ноября
«Неприкосновенность, пенсия и одна резиденция». Канопацкая написала закон для экс-президента
Телефонные мошенники атакуют нас из России и Украины
Фотофакт: 14-килограммовую щуку словили на спиннинг
Первые пошли. На реке Сож рыбаки провалились под лед
«Нашел банковские карточки, вставлял их по очереди в банкомат»
«Заметили педофила с маленькой девочкой». Подростки начали его преследовать и вызвали милицию
«С дефицитом почти в миллиард рублей». В Беларуси приняли бюджет на 2020 год
Можно ли купить путевку на отдых сейчас, а оплатить потом? Позвоните и просите об этом сегодня на прямой линии
Погода на среду, 27 ноября: сыро, туман, гололедица
Уменьшить в 4 раза. В Минске собираются изменить нормы потребления воды
«Наземные пункты пропуска и областные аэропорты». Беларусь планирует расширять безвиз
В Брагинском районе учитель школы искусств почти 3 года получал деньги за занятия, которые не проводил
56-летняя женщина скончалась в одном из отделений милиции в Минске
Фотофакт. Молодечненец позвонил в ГАИ и сказал: «Жена рожает!»
В Лунинце бывший начальник лаборатории молокозавода получила 4 года за €340 взятки
В ДТП под Слонимом столкнулись две легковушки: после аварии пассажира зажало в салоне
Стекло и цемент из Беларуси не хотят брать на экспорт?
В Мозыре у малыша застряла голова в стуле
Спортивный комментатор Владимир Новицкий вышел на пенсию
Главное празднование Нового года будет на Октябрьской площади
Шествие Дедов Морозов в Минске пройдет 28 декабря