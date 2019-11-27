В Гродненской больнице пациента попросили прийти на следующий день, а утром нашли его труп
ЧП случилось в областном центре «Психиатрии-наркологии» в Гродно, сообщил местный ресурс grodnonews.by.
Утром в среду, 27 ноября, на территории центра работник нашел бездыханное тело. При этом выяснилось, что погибший мужчина накануне, 26 ноября, обращался к врачам за помощью, но по какой-то причине ее не получил.
– Мужчина обратился в приемный покой облцентра «Психиатрии-наркологии» вечером 26 ноября. Его состояние, по оценке дежурных врачей, не было угрожающим, поэтому ему предложили прийти на повторный осмотр на следующий день, чтобы определиться с дальнейшим лечением, – прокомментировал журналистам ситуацию Максим Воронко, главврач облцентра «Психиатрии-наркологии» Гродно.
Как уже известно, до следующего дня мужчина не дожил. Его тело утром нашел во дворе больницы водитель, который приехал в больницу для медосмотра перед рейсом.
Дело расследуют правоохранители.
– На теле погибшего во время осмотра в приемном покое не было обнаружено каких-либо травм, – добавил главный врач Центра.
Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»