В Гродненской больнице пациента попросили прийти на следующий день, а утром нашли его труп

На территории больницы нашли тело мужчины, который накануне обращался за медпомощью. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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ЧП случилось в областном центре «Психиатрии-наркологии» в Гродно, сообщил местный ресурс grodnonews.by.

Утром в среду, 27 ноября, на территории центра работник нашел бездыханное тело. При этом выяснилось, что погибший мужчина накануне, 26 ноября, обращался к врачам за помощью, но по какой-то причине ее не получил.

– Мужчина обратился в приемный покой облцентра «Психиатрии-наркологии» вечером 26 ноября. Его состояние, по оценке дежурных врачей, не было угрожающим, поэтому ему предложили прийти на повторный осмотр на следующий день, чтобы определиться с дальнейшим лечением, – прокомментировал журналистам ситуацию Максим Воронко, главврач облцентра «Психиатрии-наркологии» Гродно.

Как уже известно, до следующего дня мужчина не дожил. Его тело утром нашел во дворе больницы водитель, который приехал в больницу для медосмотра перед рейсом.

Дело расследуют правоохранители.

– На теле погибшего во время осмотра в приемном покое не было обнаружено каких-либо травм, – добавил главный врач Центра.