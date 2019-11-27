Фотофакт. Спасатели на лодке доставали из воды нетрезвую минчанку

Женщина была в воде примерно в ста метрах от берега. Фото: МЧС.

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«Комсомолка» ранее сообщала о происшествии на Соже, где рыбаки вышли на первый тонкий лед и едва не поплатились за это жизнью.

Подобное происшествие случилось и в Минске, правда, в столице на ледяную речку пошли не любители подледной рыбалки, а женщина под шофе, проинформировали в пресс-службе УМЧС Минска.

О тонущей минчанке в МЧС сообщили очевидцы. Прохожие около 16.30 часов увидели в ледяной воде женщину и сразу же позвонили спасателям.

– ЧП случилось в акватории Слепянской водной системы, недалеко от 93 дома на проспекте Рокоссовского. Прибывшие по вызову спасатели подразделения МЧС увидели, что потерпевшая находится примерно в ста метра от береговой линии. Было решено доставать ее при помощи лодки «Корсар». Сотрудники подразделения успешно достали пострадавшую из воды и передали медикам, – уточнили в пресс-службе.

Спасенную женщину передали медикам. Фото: МЧС.

Пострадавшая пробыла в воде около получаса. Известно, что спасенная женщина ступила на тонкий лед в состоянии алкогольного опьянения.