Лукашенко улетел в Кыргызстан с рабочим визитом

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 27 ноября, глава Беларуси приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Александр Лукашенко отправился в Кыргызстан для рабочего визита и участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба президента.

Уточняется, что «повестку дня» первоначально рассмотрят в формате «узкого состава», и только потом вопросы вынесут на пленарное заседание. Во "втором" формате – на пленарном заседании острые темы обсудят главы внешнеполитических ведомств, министры оборонных ведомств, секретари советов безопасности.

– Президент в своем выступлении на саммите намерен обозначить позицию и основные предложения Беларуси в вопросах развития, укрепления различных сегментов международной и региональной безопасности, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что сессия Совета коллективной безопасности должна завершиться подписанием ряда документов.