2019-11-27T20:10:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко улетел в Кыргызстан с рабочим визитом

Белорусский президент примет участие в саммите ОДКБ
Надежда БУТОВИЧ
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Самолет Лукашенко приземлился в Бишкеке. Фото: belta.by.Самолет Лукашенко приземлился в Бишкеке. Фото: belta.by.
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Вечером в среду, 27 ноября, глава Беларуси приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Александр Лукашенко отправился в Кыргызстан для рабочего визита и участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба президента.

Уточняется, что «повестку дня» первоначально рассмотрят в формате «узкого состава», и только потом вопросы вынесут на пленарное заседание. Во "втором" формате – на пленарном заседании острые темы обсудят главы внешнеполитических ведомств, министры оборонных ведомств, секретари советов безопасности.

Президент в своем выступлении на саммите намерен обозначить позицию и основные предложения Беларуси в вопросах развития, укрепления различных сегментов международной и региональной безопасности, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что сессия Совета коллективной безопасности должна завершиться подписанием ряда документов.

Прибытие Александра Лукашенко в Международный аэропорт Манас в Бишкеке..president.gov.by.

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