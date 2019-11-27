В Гомеле на зебре водитель легковушки сбил маму с 7-летней дочкой

Мама с маленькой дочкой попали под колеса легковушки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Серьезное ДТП с участием пешеходов произошло в областном центре во вторник, 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Авария случилась в Гомеле на улице Царикова. Вечером, около 18.30 часов,54-летний автолюбитель на «Рено Меган» двигаясь со стороны Соловьиной улицы к проспекту Космонавтов допустил наезд на пешеходов.

– В районе 3 дома на Царикова 32-летняя женщина с 7-летней дочерью переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не пропустил пешеходов и допустил наезд, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что «зебра», на которой случилось ДТП, обозначена дорожными знаками и разметкой.

В результате аварии обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Девочку доставили в травматологию Гомельской клинической больницы, а ее маме оказали первую медпомощь и отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.