2019-11-27T20:43:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле на зебре водитель легковушки сбил маму с 7-летней дочкой

Обеим потребовалась помощь медиков
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мама с маленькой дочкой попали под колеса легковушки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Мама с маленькой дочкой попали под колеса легковушки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП с участием пешеходов произошло в областном центре во вторник, 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Авария случилась в Гомеле на улице Царикова. Вечером, около 18.30 часов,54-летний автолюбитель на «Рено Меган» двигаясь со стороны Соловьиной улицы к проспекту Космонавтов допустил наезд на пешеходов.

– В районе 3 дома на Царикова 32-летняя женщина с 7-летней дочерью переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не пропустил пешеходов и допустил наезд, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что «зебра», на которой случилось ДТП, обозначена дорожными знаками и разметкой.

В результате аварии обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Девочку доставили в травматологию Гомельской клинической больницы, а ее маме оказали первую медпомощь и отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По Логойском произошел взрыв в котельной, отапливающей 16-квартирный дом и общежитие
Антирекорд для Беларуси: Минская фильма за раз лишилась $245 тысяч, так как в компьютере оставили флешку с электронным ключом
Лукашенко улетел в Кыргызстан с рабочим визитом
Фотофакт. Спасатели на лодке доставали из воды нетрезвую минчанку
В Гродненской больнице пациента попросили прийти на следующий день, а утром нашли его труп
Участковый шел по деревне и услышал, как в жилом доме пищит пожарный извещатель: ЧП в Вороновском районе
Белорусский рубль продолжает «дешеветь»: курсы валют в Беларуси на 27 ноября
«Неприкосновенность, пенсия и одна резиденция». Канопацкая написала закон для экс-президента
Телефонные мошенники атакуют нас из России и Украины
Фотофакт: 14-килограммовую щуку словили на спиннинг
Первые пошли. На реке Сож рыбаки провалились под лед
«Нашел банковские карточки, вставлял их по очереди в банкомат»
«Заметили педофила с маленькой девочкой». Подростки начали его преследовать и вызвали милицию
«С дефицитом почти в миллиард рублей». В Беларуси приняли бюджет на 2020 год
Можно ли купить путевку на отдых сейчас, а оплатить потом? Позвоните и просите об этом сегодня на прямой линии
Погода на среду, 27 ноября: сыро, туман, гололедица
Уменьшить в 4 раза. В Минске собираются изменить нормы потребления воды
«Наземные пункты пропуска и областные аэропорты». Беларусь планирует расширять безвиз
В Брагинском районе учитель школы искусств почти 3 года получал деньги за занятия, которые не проводил
56-летняя женщина скончалась в одном из отделений милиции в Минске
Фотофакт. Молодечненец позвонил в ГАИ и сказал: «Жена рожает!»
В Лунинце бывший начальник лаборатории молокозавода получила 4 года за €340 взятки
В ДТП под Слонимом столкнулись две легковушки: после аварии пассажира зажало в салоне
Стекло и цемент из Беларуси не хотят брать на экспорт?
В Мозыре у малыша застряла голова в стуле
Спортивный комментатор Владимир Новицкий вышел на пенсию
Главное празднование Нового года будет на Октябрьской площади
Шествие Дедов Морозов в Минске пройдет 28 декабря