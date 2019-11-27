2019-11-27T21:28:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Антирекорд для Беларуси: Минская фильма за раз лишилась $245 тысяч, так как в компьютере оставили флешку с электронным ключом

Вишинг и кибермошенники набирают обороты
Надежда БУТОВИЧ
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Бухгалтер заметила активность на счете, сообщила "айтишнику" фирмы, но ничего сделать они не смогли. Фото: pixabay.com.Бухгалтер заметила активность на счете, сообщила "айтишнику" фирмы, но ничего сделать они не смогли. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» уже не раз сообщала о мошенниках, которые лишают белорусов крупных сумм с помощью интернета, доступа к банковским картам, а также телефонных звонков из России и Украины.

В МВД отмечают, как рост числа жертв вишинга (Прим.: выманивая сумм через социальную коммуникацию), так и подъем уровня преступности, связанной с электронными подписями.

– В ноябре 2019 года к правоохранителям обратился пострадавший – минская фирма. Из-за непредусмотрительности юрлица в компьютере была оставлена флеш-карта с электронной подписью – так мошенники получили доступ к счету. Единовременно с банковского счета фирмы было украдено 515 тысяч белорусских рублей. Пока что это рекорд в Беларуси, – прокомментировал belta.by Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.

Как выяснили правоохранители, первой кражу заметила главбух фирмы, сообщила «айтишнику», тот пытался что-то предпринять, но к вечеру директору и остальным стало ясно, что деньги «ушли» и сделать уже ничего нельзя. Около 18.00 поступило заявление в правоохранительные органы.

– Вернуть удалось только часть суммы. В течение нескольких часов наши сотрудники взаимодействовали с банковскими системами, блокировали платежные операции. В подобных инцидентах: подозрительной активности на компьютере, необходимо срочно отключиться от сети и позвонить в милиции, – пояснил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев.

В МВД уточнили, что если раньше вредоносное ПО, использующееся для кражи денег активировалось, когда включалась электронная цифровая подпись, и тогда составляло какой-то платежный документ. То теперь вирус, попадая на компьютер, в момент составления платежного документа «блокирует компьютер», сообщая об обновлении операционной системы, – в это время происходит хищение.

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