По Логойском произошел взрыв в котельной, отапливающей 16-квартирный дом и общежитие

В котельной взорвался один из котлов. Фото: МЧС.

К счастью, никто не пострадал

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ЧП произошло на территории Логойского района в среду, 27 ноября. О происшествии сообщила пресс-служба УМЧС Минской области.

Сообщение о взрыве в местное ЦОУ поступила около 14.30 часов. Днем в деревне Малые Нестановичи прозвучал взрыв. На котельной разорвался отопительный котел.

– Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что в здании сельской котельной случился разрыв одного из котлов. Один поврежден, уничтожена стена, выбито стекло. Второй котел повреждений не получил. К счастью, никто из людей не пострадал, – пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что ресурсами пострадавшей котельной отапливаются 16-квартирный многоэтажный дом, а также шестиквартирное сельское общежитие.

После ЧП отопление в жилых дома было оперативное восстановлено. Отапливаться жильцы многоэтажки и общежития будут за счет мобильной котельной.

Причина взрыва котла еще не установлена.