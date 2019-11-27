По Логойском произошел взрыв в котельной, отапливающей 16-квартирный дом и общежитие
ЧП произошло на территории Логойского района в среду, 27 ноября. О происшествии сообщила пресс-служба УМЧС Минской области.
Сообщение о взрыве в местное ЦОУ поступила около 14.30 часов. Днем в деревне Малые Нестановичи прозвучал взрыв. На котельной разорвался отопительный котел.
– Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что в здании сельской котельной случился разрыв одного из котлов. Один поврежден, уничтожена стена, выбито стекло. Второй котел повреждений не получил. К счастью, никто из людей не пострадал, – пояснили в пресс-службе.
Сообщается, что ресурсами пострадавшей котельной отапливаются 16-квартирный многоэтажный дом, а также шестиквартирное сельское общежитие.
После ЧП отопление в жилых дома было оперативное восстановлено. Отапливаться жильцы многоэтажки и общежития будут за счет мобильной котельной.
Причина взрыва котла еще не установлена.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»