2019-11-28T10:57:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Менеджер - пенсионеру: «Дай денег на штраф, а то сожгу квартиру!»

83-летний пенсионер стал жертвой вымогателя, а милиция отказалась его защитить
Алиса МИЕЛОФОН
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Менеджер угрожал пенсионеру, что сожжет его жилье, если тот не даст денег на уплату штрафа.Менеджер угрожал пенсионеру, что сожжет его жилье, если тот не даст денег на уплату штрафа.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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История эта началась еще в августе. К 83-летнему пенсионеру во дворе дома подошел незнакомый мужчина и начал предъявлять претензии. Мужчина решил, что именно этот пожилой человек вызвал сотрудников ГАИ, которые оштрафовали его за неправильно припаркованный автомобиль. Незнакомец потребовал у старика 130 рублей (столько он потратил на штраф). На то, чтобы добыть деньги, он отвел пенсионеру пять минут - иначе обещал разбить окна и поджечь его квартиру.

Пенсионер обратился в милицию, но там дело об административном правонарушении прекратили. Тогда пострадавший пошел в прокуратуру.

В прокуратуре истребовали и изучили материалы дела. Выяснилось, что сотрудники УВД провели проверку поверхностно: свидетелей произошедших событий не опросили, мер к установлению лица, совершившего в отношении пенсионера противоправные деяния, не приняли, пишет belta.by со ссылкой на прокуратуру Московского района Минска.

После разбирательства оказалось, что на старика наехал менеджер одной из частных компаний. После того как в отношении него возбудили уголовное дело о вымогательстве, мужчина раскаялся и возместил потерпевшему вред. Уголовное дело прекратили, но к административной ответственности его привлекут.

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