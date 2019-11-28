Снуп Догга в Витебске закрасили не коммунальники, а энергетики. Они официально об этом заявили

Это не коммунальники, это энергетики! Они себя узнали. Фото: из архива художника Глеба Каштанова.

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Граффити с изображением рэпера Снуп Догга в Витебске закрасили не работники коммунальных служб, а энергетики. А значит, двое мужчин в спецодежде, которых изобразил Глеб Каштанов на новом граффити - не коммунальники, а энергетики.

- Данное мероприятие выполнено сотрудниками Витебского городского района электрических сетей филиала "Витебские электрические сети" в рамках выполнения капитального ремонта оборудования и строительной части трансформаторной подстанции №15. Штукатурное покрытие и покраска стены, на которой размещено граффити, со временем пришло в негодность. Для поддержания электроустановок города Витебска в приглядном состоянии энергетиками было принято решение произвести восстановление штукатурного покрытия и, соответственно, повторное окрашивание стены, - говорится в официальном Телеграм-канале предприятия «Витебскэнерго».

В то же время «Витебскэнерго» признает, что граффити на трансформаторных подстанциях имеют «высокую социальную и культурную значимость» и просит художников следить, чтобы их творения всегда оставались в приглядном виде.