2019-11-28T11:04:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Не домогался, а будил! Мужчина ударил по голове бутылкой посетителя кафе - показалось, что тот пристает к девушке

Месяц назад он освободился из мест лишения свободы
Алиса МИЕЛОФОН
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Посетитель кафе решил заступиться за спящую девушку - показалось, что другой мужчина ее домогается.Посетитель кафе решил заступиться за спящую девушку - показалось, что другой мужчина ее домогается.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Инцидент произошел в агрогородке Лошница Борисовского района. В кафе один из посетителей несколько раз ударил другого стеклянной бутылкой по голове.

Дебошир объяснил: ему показалось, что мужчина домогается девушки, которая спит за соседним столиком, и он решил вступиться. На самом деле 34-летний посетитель кафе пытался разбудить свою знакомую, которая задремала, будучи нетрезвой. Мужчина хотел узнать, как девушка себя чувствует и, если понадобится, отправить ее домой.

- Когда потерпевший вызвал милицию, нападавший скрылся, - рассказали в Борисовском РУВД.

Через несколько дней дебошира задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства. Кстати, фигурант только месяц назад вышел из мест лишения свободы. Он отбывал наказание по той же статье, сообщает пресс-служба МВД.

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