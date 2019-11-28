48-летний белорус выписывал зигзаги на 40-тонном грузовике по трассе в Баварии - был пьян

Полиция забрала у водителя права и ключи от автомобиля

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Белорусского водителя в состоянии опьянения поймали на автобане А9 в земле Бавария (Германия). 40-тонный грузовик ехал по трассе зигзагами. Сразу несколько очевидцев сообщили об этом в полицию, пишет местное издание Pfaffenhofener Kurier.

После недолгого преследования немецкая полиция остановила грузовик недалеко от съезда к населенному пункту Лангенбрук. За рулем был пьяный водитель. Оказалось, что это гражданин Беларуси. Экспресс-тест на алкоголь показал, что у него в крови 2,9 промилле алкоголя.

У мужчины изъяли ключи от автомобиля и водительские права. Полиция проводит дальнейшее разбирательство.