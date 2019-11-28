В Минске поставят самый маленький в стране памятник. Возможно, это будет белорусское эго – оно тоже крошечное

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В Минске решили установить 15-сантиметровый памятник – самый маленький в стране. Появится он уже в декабре на улице Зыбицкой.

Городу не хватает своих легенд и традиций, которые сделали бы его еще более живым и интересным, как памятник Чижику-пыжику в Питере или крошечный киевский торт на Крещатике, рассказали агентству «Минск-Новости» авторы идеи – Денис Анцявичус и Евгений Метелица.

Сейчас белорусы выбирают, что именно появится на Зыбицкой. Изначально в списке было почти два десятка идей, в финал вышли три. Возможно, это будет миниатюрное изображение мельницы, которая стояла там почти два столетия назад. Возможно, установят миниатюрное изображение пани Парникель – руководительницы пансиона для благородных девиц XVIII века, который тоже размещался на Зыбицкой. А может быть, это будет крошечный памятник белорусскому эго – оно у белорусов тоже очень небольшого росточка, считают инициаторы.