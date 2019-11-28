В Новополоцке священник окропил святой водой опасные участки дорог: ГАИ попросила

В Новополоцке освятили дороги, чтобы было меньше аварий. Фото: информационная служба прихода храма Святого Архангела Михаила.

На одной из улиц, где побывал священнослужитель, только в ноябре случилось две аварии, один человек погиб, один пострадал

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Несколько аварийно-опасных участков новополоцких улиц окропили святой водой. Это сделано по инициативе ГАИ.

- Клирик прихода храма Святого Архангела Михаила г. Новополоцка протоиерей Валерий Рыжанков посетил участки, на которых часто случаются дорожно-транспортные происшествия. Священник отслужил заупокойные литии о всех погибших в автомобильных катастрофах и окропил прилегающую территорию святой водой, - рассказали в информационной службе прихода.

В частности, окропили святой водой улицу Блохина. Только в ноябре там случилось две серьезные аварии. 5 ноября погибла 56-летняя женщина-пешеход, а 26 ноября травмы получил 27-летний мужчина, его сбили прямо на пешеходном переходе, сообщает gorod214.