КП Беларусь
В Червенском районе деревню засыпало сыром: пьяный водитель не справился с управлением
На дороге оказалось полторы тонны сыров стоимостью в пять тысяч долларов
Машина наехала на ограждение, и на деревню обрушилось полторы тонны сыров. Фото: "Раенны веснік".
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Деревня Натальевск Червенского района оказалась засыпана сыром. На дорогу полностью вывалился груз из автомашины «Газель», которая ехала по шоссе Минск - Могилев.
Автомобиль наехал на металлическое ограждение, фургон развалился - и сыр рассыпался. На дороге оказалось полторы тонны различных сыров. Общая стоимость груза - пять тысяч долларов, сообщает “Раённы веснік”.
Грузовое авто принадлежит одной из российских фирм. За рулем был житель Борисова. Установлено, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде - алкотестер показал 2,3 промилле.
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