Минчанин «угнал» два игрушечных мотоцикла, а на третьем попался

Мужчина за день вынес из магазина два детских электромотоцикла, а на третьем попался. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

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Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска поймали серийного угонщика детских игрушек. Мужчина специализировался на игрушечных мотоциклах.

- В оперативно-дежурную службу поступило сообщение от продавца магазина, которая сообщила о том, что в момент, когда она находилась в торговом зале, мужчина попытался похитить детский электромотоцикл, однако, когда был замечен продавцом, скрылся в неизвестном направлении, - рассказали в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что в этот день мужчина уже вынес из магазина два мотоцикла! Личность вора скоро была установлена. Угонщиком детских игрушек оказался 32-летний неработающий житель столицы. Он продавал похищенные мотоциклы у метро, а деньги тратил. Общая сумма ущерба составила 603 рубля.