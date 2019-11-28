В Гродно лобовое столкновение двух легковушек, пассажирка в больнице

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Авария произошла около 17.30 в среду, 27 ноября, в Гродно. По улице Суворова ехал автомобиль «Ситроен», за рулем был 69-летний мужчина. Не доехав до перекрестка с улицей Ольги Соломовой, «Ситроен» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом».

Водитель «Ситроена», женщина, которая управляла «Фордом», и пассажирка «Ситроена» были доставлены в больницу. Обоих водителей после осмотра и оказания помощи отпустили, а пассажирку пришлось госпитализировать.

Предположительно, водитель «Ситроена» уснул за рулем, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Ранее сообщалось об аварии под Молодечно, в которой пострадали десять человек. Предполагается, водитель легкового автомобиля, врезавшегося в микроавтобус, тоже уснул за рулем.