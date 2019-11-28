КП Беларусь
На строительстве бассейна в Марьиной Горке погиб рабочий
52-летнего мужчину убило рулонами гидроизоляции
На стройке погиб рабочий - его убило рулонами гидроизоляции. Фото: МЧС.
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Трагедия произошла 27 ноября на строительстве плавательного бассейна в Марьиной Горке.
- При разгрузке из автомобиля башенным краном «Патейн МС-175» рулонов с гидроизоляцией на поддонах произошло разрушение упаковки. Падающими рулонами смертельно травмирован электромонтер УП «СУ №20» ОАО «Минскпромстрой», - сообщает департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС РБ.
Погибшему было 52 года. Предположительно, несчастный случай произошел из-за того, что мужчина нарушил правила техники безопасности. На момент ЧП кран был технически исправен, отметили в департаменте.
Проводится специальное расследование несчастного случая.
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