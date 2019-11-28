2019-11-28T14:15:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В России стали курить больше нелегальных сигарет, и Беларусь – самый крупный их поставщик, считают аналитики

На «честные» сигареты у россиян не хватает денег
Алиса МИЕЛОФОН
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Беларусь - самый крупный поставщик нелегальных сигарет в Россию?Беларусь - самый крупный поставщик нелегальных сигарет в Россию?Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Россияне стали больше курить нелегальных сигарет. Крупные табачные компании заказали аналитическое исследование рынка контрафактного табака. По его результатам оказалось, что самый крупный поставщик нелегальных табачных изделий в РоссиюБеларусь. Об этом пишут «Ведомости».

«Сигареты белорусского производства занимают 36% всего рынка нелегальных сигарет, продающихся в России. За Белоруссией следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%», - отмечает издание.

Причина, по которой россияне предпочитают курить нелегальные сигареты – в их дешевизне относительно табачной продукции, продающейся легально. На «честные» сигареты у жителей страны просто не хватает денег.

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