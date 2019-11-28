«Прятал валюту в шкафу». Две сестренки в Минске украли у отца подружки 9,5 тыс. евро

Гостьи заметили заначку, когда играли в прятки, и вместе с мамой потратили ее на шопинг

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Необычную кражу расследуют в Минске. У 37-летнего жителя столицы из квартиры пропало 9,5 тыс. евро. Оказалось, что хищение в особо крупном размере совершили не матерые воры, а две сестры-школьницы - 14 и 16 лет, которые дружили с 11-летней дочерью потерпевшего.

Сестры приходили в гости к девочке. На протяжении четырех месяцев школьницы навещали подругу, а деньги нашли случайно, во время невинной игры в прятки, сообщает столичное ГУВД.

Подростки спрятались в шкафу, где и заметили валюту. И так с августа по ноябрь они стали красть из шкафа чужие деньги небольшими суммами, но потом аппетиты подросли, и из шкафа начали исчезать сразу до 1,5 тыс. евро. В итоге пропажу заначки заметил хозяин и заявил об этом в милицию. Подозрения вскоре пали на сестричек.

Оказалось, что валюту подростки отдавали своей маме и вместе с ней ходили на крутой шопинг: покупали дорогую одежду, косметику, парфюм. Нагрянувшие милиционеры нашли в квартире воришек 1400 евро, а еще около тысячи евро - в кошельках школьниц.

Неизвестно, что дочери говорили маме и как она это воспринимала, да и отвечать перед законом предстоит не ей: обе девочки уже достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Им грозит от двух до семи лет колонии.