В Витебске в ночном клубе в полной тишине ловили девушку, которая взяла чужой айфон

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В одном из ночных клубов Витебска девушка едва не лишилась новенького айфона стоимостью почти 3000 рублей.

21-летняя девушка положила iPhone 11 на барную стойку, а сама пошла танцевать. Когда она вернулась, телефона на месте не оказалось. Девушка попросила администратора помочь ей. Та вызвала милицию и попробовала найти айфон самостоятельно.

- В клубе выключили музыку, и сотрудник заведения позвонила на номер украденного телефона. Заигравшая мелодия выдала подозреваемую в краже. Ею оказалась 28-летняя витеблянка, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Оказалось, что момент совершения преступления попал на камеры видеонаблюдения. На записи было видно, что девушка заказала у бармена напиток и, когда тот отвернулся, забрала чужой телефон. В момент совершения кражи она была сильно пьяна. Возбуждено уголовное дело, телефон вернули владелице.