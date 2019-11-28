В Могилеве из школы эвакуировали 559 человек, но ничего не горело

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Сообщение о том, что в средней школе №27 Могилева сработала пожарная сигнализация, поступило на пульт МЧС утром 28 ноября. Когда спасатели подъехали к школе, персонал и учащиеся эвакуировались. Ни горения, ни задымления не было.

Оказалось, что пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания в светильнике на потолке в одном из кабинетов на втором этаже школы. Когда это случилось, в школе находилось 559 человек, из них 497 учеников и 62 сотрудника. Все организованно эвакуировались из здания, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.