Подорожала молочка, мука и фрукты. Белорусские профсоюзы проверили ценники

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Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на продукты ежедневного потребления. Сегодняшние цифры на ценниках в магазинах сравнивали с теми, что были в декабре-2018. Вердикт: подорожали молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло, пшеничная мука, пшенная, гречневая и овсяная крупы, фрукты и другие продукты. Зато подешевели свинина, субпродукты и макароны, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

Федерация анализирует ценообразование по всей цепочке - от производителя до розничных сетей, чтобы выявить опережающий рост цен на продукты питания. «При этом мы настаиваем на том, что в каждом случае необходимо принимать упреждающие меры», - отмечает заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.