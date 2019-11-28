2019-11-28T16:01:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Подорожала молочка, мука и фрукты. Белорусские профсоюзы проверили ценники

Федерация профсоюзов собирается принимать упреждающие меры против опережающего роста цен
Алиса МИЕЛОФОН
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Молоко подорожало, зато свинину можно купить подешевле - результаты мониторинга цен от Федерации профсоюзов.Молоко подорожало, зато свинину можно купить подешевле - результаты мониторинга цен от Федерации профсоюзов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на продукты ежедневного потребления. Сегодняшние цифры на ценниках в магазинах сравнивали с теми, что были в декабре-2018. Вердикт: подорожали молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло, пшеничная мука, пшенная, гречневая и овсяная крупы, фрукты и другие продукты. Зато подешевели свинина, субпродукты и макароны, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

Федерация анализирует ценообразование по всей цепочке - от производителя до розничных сетей, чтобы выявить опережающий рост цен на продукты питания. «При этом мы настаиваем на том, что в каждом случае необходимо принимать упреждающие меры», - отмечает заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

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