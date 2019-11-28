2019-11-28T15:47:45+03:00
Общество
КП Беларусь

37-летний нигериец так хотел стать белорусским студентом, что пытался въехать в страну с поддельным паспортом молодого сенегальца

Мужчина опасался, что его не примут в вуз в Беларуси из-за возрастных ограничений
Алиса МИЕЛОФОН
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Пограничники обнаружили нелегала: мужчина добыл себе паспорт молодого человека, чтобы стать студентом.Пограничники обнаружили нелегала: мужчина добыл себе паспорт молодого человека, чтобы стать студентом.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Минске в аэропорту поймали иностранца, который пытался въехать в страну с поддельным паспортом. Пограничники обратили внимание, что мужчина, которому по паспорту было 25 лет, выглядит значительно старше.

Оказалось, что из Стамбула в Минск прилетел не 25-летний сенегалец, как было указано в паспорте, а 37-летний нигериец. Документ был подделан.

Мужчина объяснил, что собирался поступить в БГУИР, но опасался, что из-за возрастных ограничений его не примут в вуз, и поэтому решил воспользоваться поддельным документом, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Сейчас мужчина в ИВС, его оформили как нарушителя границы.

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