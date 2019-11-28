На пятерых - около полусотни краж. Следственный комитет передал в суд дело дачно-гаражных воров

Пятерых подельников, воровавших из дачных кооперативов и гаражей, будут судить в Минске. Фото: Следственный комитет.

За месяц с небольшим они натаскали чужого имущества на 29 тысяч рублей

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Следственный комитет передал в суд дело четверых минчан и одного жителя Логойска, которые с конца января до начала марта обокрали почти полсотни дач и гаражей в Минске, шести районах Минской области и двух районах Могилевской.

Двое 20-летних неработающих, двое 17-летних учащихся столичного лицея и 20-летний слесарь из Логойска заранее свои действия не обдумывали. Молодые люди арендовали авто или пользовались машиной одного из них. Приезжали в садовые товарищества, дачные кооперативы. Пока один наблюдал за обстановкой, остальные болторезом срезали навесной замок с гаража, сарая, склада или другого помещения и похищали инструменты, сельхозтехнику, запчасти. Правоохранительные органы установили 46 эпизодов, общая сумма ущерба - более 29 тысяч рублей. Потерпевшим возвратили более 100 наименований пропавших вещей.

Подельников будут судить за покушение на кражу и кражу, совершенную группой лиц в крупном размере, сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.