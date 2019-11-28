В Витебской области директор лесхоза продавал древесину ненадежным партнерам без предоплаты и по низким ценам

Директор лесхоза отгружал лес по дешевке и без предоплаты. Возбудили уголовное дело. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Новополоцкий межрайонный отдел управления департамента финансовых расследований и КГК Витебской области провел внеплановую проверку лесохозяйственных учреждений. Оказалось, что директор одного из лесхозов давал своим подчиненным указания отгружать потребителям древесину без предоплаты. Кроме того, некоторые партнеры, которым лесхоз отгружал древесину, уже были должны за ранее поставленную продукцию более 1000 базовых величин.

В январе-феврале 2019 года директор приказывал отпускать древесину субъектам хозяйствования не по биржевым ценам, а по более низким прейскурантным, сообщает пресс-служба КГК.

Общий размер причиненного ущерба составил более 61 тысячи рублей. Прокуратура Россонского района в отношении руководителя лесхоза за превышение служебных полномочий возбудила два уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.