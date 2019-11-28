Водитель фуры прятал гашиш, а служебная собака нашла

Служебная собака нашла гашиш, от которого пытался избавиться водитель из Казахстана. Фото: Гродненская таможня.

Опасное наркотическое средство через границу не прошло

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В пункте пропуска Каменный Лог оперативно-поисковый отдел таможни и кинологи обнаружили гашиш, который пытался провезти на территорию Евросоюза водитель большегрузного автомобиля.

- Полимерный сверток был скрыт под полуприцепом одного из транспортных средств, ожидающих прохождения таможенного контроля. Его обнаружила служебная собака, с которой в пункте пропуска работал кинолог таможни, - рассказали в пресс-службе Гродненской таможни.

Оказалось, сверток принадлежит водителю из Казахстана. 46-летний мужчина пытался от него избавиться, чтобы избежать ответственности.

В свертке было смолистое вещество темно-коричневого цвета. Эксперты определили, что это гашиш - опасный наркотический продукт.

Казахстанец задержан, возбуждено уголовное дело.