Водитель фуры прятал гашиш, а служебная собака нашла
В пункте пропуска Каменный Лог оперативно-поисковый отдел таможни и кинологи обнаружили гашиш, который пытался провезти на территорию Евросоюза водитель большегрузного автомобиля.
- Полимерный сверток был скрыт под полуприцепом одного из транспортных средств, ожидающих прохождения таможенного контроля. Его обнаружила служебная собака, с которой в пункте пропуска работал кинолог таможни, - рассказали в пресс-службе Гродненской таможни.
Оказалось, сверток принадлежит водителю из Казахстана. 46-летний мужчина пытался от него избавиться, чтобы избежать ответственности.
В свертке было смолистое вещество темно-коричневого цвета. Эксперты определили, что это гашиш - опасный наркотический продукт.
Казахстанец задержан, возбуждено уголовное дело.
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