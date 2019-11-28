2019-11-28T17:55:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Водитель фуры прятал гашиш, а служебная собака нашла

Опасное наркотическое средство через границу не прошло
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Служебная собака нашла гашиш, от которого пытался избавиться водитель из Казахстана. Фото: Гродненская таможня.Служебная собака нашла гашиш, от которого пытался избавиться водитель из Казахстана. Фото: Гродненская таможня.
Изменить размер текста:

В пункте пропуска Каменный Лог оперативно-поисковый отдел таможни и кинологи обнаружили гашиш, который пытался провезти на территорию Евросоюза водитель большегрузного автомобиля.

- Полимерный сверток был скрыт под полуприцепом одного из транспортных средств, ожидающих прохождения таможенного контроля. Его обнаружила служебная собака, с которой в пункте пропуска работал кинолог таможни, - рассказали в пресс-службе Гродненской таможни.

Оказалось, сверток принадлежит водителю из Казахстана. 46-летний мужчина пытался от него избавиться, чтобы избежать ответственности.

В свертке было смолистое вещество темно-коричневого цвета. Эксперты определили, что это гашиш - опасный наркотический продукт.

Казахстанец задержан, возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гродненец застал сожительницу с ее бывшим супругом и избил до смерти
Оттепель и небольшой мороз превратили дороги в Минске в каток: на завтра «день жестянщика» объявлен по всей Беларуси
В Витебской области директор лесхоза продавал древесину ненадежным партнерам без предоплаты и по низким ценам
На пятерых - около полусотни краж. Следственный комитет передал в суд дело дачно-гаражных воров
37-летний нигериец так хотел стать белорусским студентом, что пытался въехать в страну с поддельным паспортом молодого сенегальца
Подорожала молочка, мука и фрукты. Белорусские профсоюзы проверили ценники
В Могилеве из школы эвакуировали 559 человек, но ничего не горело
В Витебске в ночном клубе в полной тишине ловили девушку, которая взяла чужой айфон
«Прятал валюту в шкафу». Две сестренки в Минске украли у отца подружки 9,5 тыс. евро