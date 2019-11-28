Оттепель и небольшой мороз превратили дороги в Минске в каток: на завтра «день жестянщика» объявлен по всей Беларуси

После оттепели ударил легкий морозец и дороги, с тротуарами покрылись ледяной глазурью. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Ноябрь 2019 года заканчивается в Беларуси небольшой оттепелью. Градус держится в пределах «0»: немного теплеет, потом чуть холодает – избыточная влага и легкий морозец приводят к тому, что дороги, как глазурью, покрываются тонким ледяным слоем. Так произошло и вечером в четверг, 28 ноября.

– В Минске сильный гололед. После оттепели днем, к вечеру ударил мороз и дороги с тротуарами превратились в каток, – сообщили «Комсомолке» очевидцы.

Ресурс Яндекс.Карта подтвердил непростую ситуацию на дорогах белорусской столицы: ДТП в разных частях города и 8-балльные заторы наблюдались после 18.00 часов. Не зря в Госавтоинспекции просили водитель не ждать первого декабря, чтобы переобуть «железных коней»!

Вечером 28 ноября в Минске из-за скольких дорог образовались пробки. Фото: yandex.by.maps.

На пятницу, 29 ноября, синоптики предупредили: «день жестянщика» будет практически по всей территории республики.

– В страну от атлантического циклона, смещающегося по северной части Европы, придут осадки и теплый воздух. Однако смена погоды будет быстрой: уже в первый день зимы поступят холодные потоки, возможен снег. Из-за понижения температуры автодороги станут скользкими, – сообщили в Белгидромете.

В ночные часы в пятницу средняя температура по стране составит от -3 (в восточных регионах) до +5 (по западу Беларуси). Днем повсеместно будет выше ноля: от +1 до +6 градусов, а в западных районах и вовсе до +8 тепла.

Быть осторожными белорусов попросили и в Минздраве: «В Беларусь пришел гололед! Будьте осторожны!», – сообщила пресс-секретарь ведомства.