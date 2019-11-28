2019-11-28T19:09:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец застал сожительницу с ее бывшим супругом и избил до смерти

СК завершил расследование уголовного дела
Надежда БУТОВИЧ
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Ревница обвиняют в убийстве совершенно с особой жестокостью. Фото: УСК по Гродненской области.Ревница обвиняют в убийстве совершенно с особой жестокостью. Фото: УСК по Гродненской области.
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Убийство в одном из общежитий Гродно было совершено еще в начале осени. В пресс-службе областного УСК рассказали о завершении расследования уголовного дела.

Криминальная драма развернулась в гродненском общежитии 22 сентября. В тот день 43-летний горожанин в изрядном подпитии пришел домой и увидел в комнате сожительницу с ее бывшим мужем, пара распивала спиртные напитки. Гродненца сильно разозлила эта ситуация, он схватил экс-супруга своей дамы, избил его и вытолкал за дверь. Затем ревнивец с кулаками набросился на сожительницу.

– Женщине было нанесено множество ударов по различным частям тела. От полученных травм 42-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, – прокомментировали в пресс-службе.

Когда истязатель понял, что избитая сожительница уже не дышит, он бросил тело, сказал о произошедшем соседям, а сам попытался сбежать. Далеко уйти ему не удалось, задержали подозреваемого спустя какое-то время с помощью служебно-розыскной собаки.

Мужчину обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью. С момента задержания он находится под арестом. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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