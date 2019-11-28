Английская королева через полтора года отречется от престола

Елизавета II может уйти с престола в 2021 году. Фото: REUTERS.

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То, о чем не говорят в деловых кругах Великобритании, о чем не принято говорить в слух или подтверждать официально – уже свершилось?! The Sun, ссылаясь на источники из королевского окружения, сообщил: отречение королевы, о котором запрещено говорить, свершилось де-факто.

Вместо Елизаветы II на официальных мероприятиях все чаще появляется ее старший сын Чарльз. Это, подчеркивают источники, свидетельствует об уже начавшейся передаче полномочий.

Предполагаемый срок окончательного ухода с престола английской королевы: полтора года, то есть апрель 2021 года. Тогда королевы исполнится 95 лет, именно в таком возрасте ее супруг принц Филипп отказался от посещения светских мероприятий.

Напомним, коронация Елизаветы Второй состоялась в 1952 году, в 2015 году ее правление было признано самым долгим в истории британской монархии, а еще через год – и в мире.