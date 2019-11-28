Видеофакт. В Ушачском районе в доме заживо сгорел инвалид

От сгоревшего дома остался один остов. Фото: УМЧС по Витебской области.

Жена погибшего мужчины ночевала у соседей и первой услышала извещатель, но было поздно

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Трагедия произошла в одном из сельских населенных пунктов на Витебщине ночью в четверг, 28 ноября. О происшествии сообщили в УМЧС Витебской области.

Сообщение о пожаре в агрогородке Ореховно, что в Ушачском районе, поступило пожарным около 04.50 часов. Звонившая женщина перепуганно сообщила, что на улице Полевая горит жилой дом, в котором проживают двое ее односельчан.

– Прибывшие по вызову спасатели увидели дом, объятый пламенем, кругом – сильное задымление. Возгорание было оперативно локализовано, во время тушения на полу в коридоре было найдено тело 43-летнего мужчины, хозяина дома, инвалида второй группы, – прокомментировали в пресс-службе УМЧС.

Позже выяснилось, что накануне погибший сельчанин с супругой гостили у соседей. Вечером мужчина отправился домой, а его супруга – осталась у односельчан. Среди глубокой ночи женщина вместе с соседями услышала звук пожарного извещателя (Прим.: сигнал был выведен на улицу), соседка позвонила в МЧС.

– Дом выгорел полностью, он не пригоден для проживания. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия, стены, имущество. Женщине придется жить у родственников в райцентре, – уточнили в пресс-службе.

Причина пожара еще не установлена, но предположительно причиной возгорания могла стать неосторожно оставленная погибшим хозяином сигарета.