2019-11-28T20:54:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«С путевкой на пушного зверя застрелил косулю»: против охотника из Докшиц СК возбудил уголовное дело

Ущерб, нанесенный мужчиной, превысил 3 тысячи рублей
Надежда БУТОВИЧ
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Охотник незаконно застрелил косулю и попытался вывезти из леса, спрятав в рюкзаке. Фото: gosinspekciya.gov.by.Охотник незаконно застрелил косулю и попытался вывезти из леса, спрятав в рюкзаке. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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Среди белого в Докшицком районе охотник незаконно застрелил и попытался вывезти косулю, однако попался с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьерский инцидент произошел в деревне Веретеи. Днем в воскресенье, 24 ноября, около 16.00 часов, инспекторы Глубокской МРИ услышали выстрелы. Спустя время из леса на дорогу выехала легковушка с промысловой бригадой охотников. Приятели-охотники из агрогородка Крулевщизна предъявили госинспекторам путевки на добычу пушного зверя, но стушевались, когда их попросили открыть багажник машины.

– В багажнике иномарки лежала нелегальная добыча – неразделанная косуля, которую подстрелили без соответствующего разрешения. В содеянном признался один из задержанных охотников, 64-летний сельчанин. Оружие у охотников было изъято, машина арестована. Вред причиненный природе составил более 3 тысяч рублей, – пояснили в Госинспекции.

Позже в пресс-службе СК в официальном Telegram-аккаунте прокомментировали происшествии. Сообщалось, что против виновного охотника возбуждено уголовное дело. Однако расследование еще не завершено.

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