«Не подавать и не продавать!»: заведениям общепита запретят использовать пластиковую посуду

Посуду из пластика в ресторанах и кафе запретят к 2021 году. Фото: pixabay.com.

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В белорусском правительстве определились с правилами продажи отдельных видов товаров. «Запрет на пластик» Совмин отразил в соответствующем постановлении под номером 797, подписанным в среду, 27 ноября.

Госдокумент на законодательном уровне вынес требование к заведениям общепита по всей Беларуси: сократить использование одноразовой посуды из пластика, в том числе предметов сервировки, емкостей для приемки и хранения готовой продукции и продуктов. В общем, предметов, не предназначенных для вторичного использования в период их срока службы (срока годности).

Правда, на внедрение новых правил и поиск альтернатив у ресторанов и кафе есть достаточно времени: почти полтора года. Использовать и продавать в заведениях общепита одноразовый «пластик» будет запрещено только с 1 января 2021 года. Запрет коснется всех предметов и изделий, указанных в перечне МАРТ, который на данный момент находится в стадии разработки, сообщили на сайте антимонопольного ведомства.

– Одноразовая пластиковая посуда, запрещенная к использованию, будет определена в формате перечня на протяжении 3 месяцев с того дня, когда было официально опубликовано постановление, – уточнили в МАРТ.

На данный момент, сотрудники ведомства анализируют объем и спецификацию пластиковой посуды, используемой в белорусском общепите.