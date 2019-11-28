В Пинском районе механизатор на тракторе заехал в кювет и, чтобы вытащить его, угнал еще один трактор

Пьяный тракторист хотел поехать на тракторе по делам, но застрял в кювете. Фото: sudexpert.gov.by.

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Инцидент случился на Брестчине в минувшие выходные, в субботу 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Вечером на мехдвор одного из агропредприятий в Пинском районе пришел тракторист. Мужчина сел за руль закрепленной за ним сельхозмашины – трактора «МТЗ 82.1» и поехал по личным делам. Однако далеко уехать тракторист не смог, в нетрезвом состоянии он загнал трактор в кювет, где тот застрял намертво.

Чтобы вытащить «железного коня» на дорогу сельчанин не придумал ничего лучше, кроме как взять с мехдвора другой трактор, более мощный.

– Подозреваемый снова вернулся на мехдвор и попытался угнать другую сельхозтехнику – трактор «МТЗ 1221». Однако манипуляции с тракторами показались подозрительными местному сторожу. Он остановил водителя и позвонил в ГАИ, – пояснили в пресс-службе.

В итоге выяснилось, что в этот день тракторист и вовсе не был допущен к эксплуатации и управлению ТС. Да и в момент трактораугона был явно пьяным. Прибывшие по вызову госавтоинспекторы установили уровень алкоголя – 2 промилле.

Против угонщика возбудили уголовное дело, за пьяное вождение его привлекут к административной ответственности.