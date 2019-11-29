В Беларуси названы неблагоприятные для производства сельхозпродукции районы

В Беларуси названы районы, неблагоприятные для производства сельхозпродукции. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Названы районы Беларуси, неблагоприятные для производства сельхозпродукции

Перечень на четыре года вперед утвержден постановлением Совмина №800 от 27 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

При составлении перечня учитывались средний процент гибели посевов из-за неблагоприятной погоды, доля загрязненных радионуклидами земель, число трудоспособного населения и другое.

Неблагоприятными признаны условия для ведения сельского хозяйства в 66 из 118 районах Беларуси.

В перечне все районы Витебской области, кроме Оршанского и Дубровенского. В Гомельской области неблагоприятные все районы за исключением Жлобинского.

В Могилевской - Белыничский, Бобруйский, Быховский, Глусский, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Могилевский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский.

Всего три неблагоприятных района в Гродненской области - Дятловский, Ивьевский и Свислочский.

В Брестской области такими признаны Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы, а в Минской - Березинский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский, Мядельский и Стародорожский.