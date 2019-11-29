В МЧС Беларуси рассказали, как вести себя во время тумана и гололеда. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рекомендации населению во время гололеда и тумана подробно объясняют, что надо и что не надо делать в опасных условиях

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Последние несколько дней Беларусь атакует туман, а в четверг, 28 ноября, столичные улицы неожиданно покрылись ледяной коркой.

Белорусская столица превратилась в каток. Люди перемещались по остаткам обледенелой травы на обочинах, боясь ступить на суперскользские асфальтовые дорожки.

МЧС дало рекомендации, как вести себя в сложный период.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, сообщает mchs.gov.by.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, следует проверить резину и понять, стоит ли рисковать. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние - следует увеличить обычную дистанцию, снизить скорость и избегать внезапных торможений.

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