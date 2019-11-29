МАРТ указал «Белавиа» на нарушение антимонопольного законодательства

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Неожиданное руководство к действию получила компания «Белавиа» от Министерства антимонопольного регулирования Беларуси.

Министерство рекомендовало авиакомпании до 15 января 2020 года разработать и утвердить локальный акт, определяющий недискриминационный порядок распределения чартерных воздушных перевозок между заказчиками при превышении количества заявок над возможным числом полетов, сообщает mart.gov.by.

Оказалось, что предупреждение вынесли потому, что обнаружили в действиях «Белавиа» наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Летом 2018 года компания отказалась выполнять обязательства перед одним из туроператоров по чартерным перевозкам по маршруту Минск - Хургада - Минск. Несмотря на то, что те полеты выполнялись по заказу другого туроператора.

До 19 января «Белавиа» должна уведомить МАРТ о выполнении предупреждения.