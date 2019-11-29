2019-11-29T11:24:29+03:00
Политика
КП Беларусь

В начале зимы Лукашенко полетит в Сербию

Президент Беларуси отправится в Белград с официальным визитом
Сергей ДЕМИДОВ
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В начале зимы Александр Лукашенко полетит в Сербию.В начале зимы Александр Лукашенко полетит в Сербию.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Лукашенко планирует в начале зимы улететь с официальным визитом в Сербию.

2 - 3 декабря в Белграде президент Беларуси встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Во время переговоров в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами, сообщает president.gov.by.

В те же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.

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