В Минске увеличилось количество ДТП из-за гололедицы

За сутки в белорусской столице столкнулись 162 машины

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28 ноября Минск внезапно превратился в каток.

МЧС уже предупредило, как вести себя во время гололеда и тумана.

За сутки в Минске столкнулись 162 машины, в обычные дни случается 110 - 120 автоаварий, сообщает minsk.mvd.gov.by.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, на скользкой дороге соблюдать меры предосторожности - выбирать сдержанный стиль вождения и скорость в соответствии со складывающимися погодными условиями.

А в условиях ограниченной видимости передвигаться с включенным ближним светом фар.