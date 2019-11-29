КП Беларусь
В Минске увеличилось количество ДТП из-за гололедицы
За сутки в белорусской столице столкнулись 162 машины
В Минске увеличилось количество ДТП из-за гололедицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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28 ноября Минск внезапно превратился в каток.
МЧС уже предупредило, как вести себя во время гололеда и тумана.
За сутки в Минске столкнулись 162 машины, в обычные дни случается 110 - 120 автоаварий, сообщает minsk.mvd.gov.by.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, на скользкой дороге соблюдать меры предосторожности - выбирать сдержанный стиль вождения и скорость в соответствии со складывающимися погодными условиями.
А в условиях ограниченной видимости передвигаться с включенным ближним светом фар.