2019-11-29T12:31:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси гололед: за сутки в больницах оказались с травмами 137 человек

Минздрав Беларуси вслед за МЧС напомнил правила безопасного поведения в критической ситуации
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси гололед: за сутки в больницах оказались с травмами 137 человек.В Беларуси гололед: за сутки в больницах оказались с травмами 137 человек.Фото: Раиса ЮДИНА
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Напомним, 28 ноября Минск превратился в каток. Гололед накрыл не только столицу, но и остальные регионы страны.

В Беларуси за минувшие сутки с гололедными травмами госпитализированы 137 человек, сообщает belta.by.

В минских больницах оказались 69 человек, в Витебской области 8 человек обслужены амбулаторно и 68 госпитализированы, 29 ноября гололед начался и в Могилевской области.

Минздрав Беларуси вслед за МЧС напомнил правила безопасного поведения во время гололеда.

Передвигаться на скользком тротуаре только медленно, короткими шагами. Желательно, чтобы подошва обуви была ребристой.

От высоких каблуков и шпилек лучше отказаться.

При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги, лучше сгруппироваться, а падать желательно на бок. Избегайте падения на спину и ударов головой.

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