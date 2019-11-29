КП Беларусь
Более 90 таксистов, работавших в минском аэропорту, привлекли к ответственности за нарушения
Нарушений оказалось немало
Более 90 таксистов, работавших в минском аэропорту, привлекли к ответственности за нарушения.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Всего во время проверки обнаружили более 200 нарушений. И это только у таксистов минского аэропорта.
Как результат - после проверок таксистов в Национальном аэропорту Минск более 90 человек привлекли к административной ответственности, сообщает belta.by.
У многих были вопросы с прохождением техосмотра автомобилей и заключением договоров страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.