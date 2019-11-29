В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

108 человек с различными травмами в больницах

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Мы уже писали, что 28 ноября Минск, а затем и другие регионы страны, неожиданно превратились в каток.

Сотни человек обратились за помощью в медучреждения, 108 человек находятся в больницах, сообщает minzdrav.gov.by.

К сожалению, из-за гололедной травмы пострадали не только взрослые, но и дети.

9 несовершеннолетних до сих пор в больницах.

Сильнее всего от гололеда пострадали минчане.