2019-11-29T14:07:08+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек

108 человек с различными травмами в больницах
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек.В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Мы уже писали, что 28 ноября Минск, а затем и другие регионы страны, неожиданно превратились в каток.

Сотни человек обратились за помощью в медучреждения, 108 человек находятся в больницах, сообщает minzdrav.gov.by.

К сожалению, из-за гололедной травмы пострадали не только взрослые, но и дети.

9 несовершеннолетних до сих пор в больницах.

Сильнее всего от гололеда пострадали минчане.

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