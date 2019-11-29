БЖД с декабря вводит новый график движения поездов

Изменить размер текста: A A

С декабря 2019 года Белорусская железная дорога планирует ввести изменения в графике движения поездов.

- Новый график движения поездов на дорогах стран СНГ и Балтии на 2019 - 2020 годы начнет действовать с 8 декабря, на пространстве стран Западной Европы - с 15 декабря, - сообщает belta.by с брифинга слова заместителя начальника пассажирской службы управления БЖД Константина Бояра.

Оказалось, по территории Беларуси графиком движения поездов предусмотрено курсирование в том числе 59 пар поездов международных линий, 19 пар - межрегиональных линий бизнес-класса, 42 пары - межрегиональных линий экономкласса.